Такое мнение 24 каналу озвучил херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал: на то, что будет такой "жест", указывает много признаков.
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"Жест доброй воли" будет инициативой снизу
"Херсон полностью деоккупируют из-за "жеста доброй воли", – подчеркнул Молчанов.
Активист отметил, что приказ покинуть Херсон может быть даже не из кремля. "Жест доброй воли" произодет из-за доведения до страха и отчаяния низовых звеньев российской армии. В частности, младшего офицерского состава, командующих подразделениями, и солдат.
Дезертирство приобретет такие масштабы, что армия снизу будет разваливаться. А офицеры будут самостоятельно убегать, спасая свои жизни и оставляя подразделения. Это и будет некий "жест доброй воли", только снизу,
– заметил Молчанов.
Он также добавил, что при таких условиях возникнут абсолютно благоприятные условия для наступательных действий ВСУ. Тогда не нужно будет продавливать оборону и нести большие потери.
До уличных боев не дойдет
Молчанов также спрогнозировал, что уличных сражений в Херсоне не будет. И, похоже, это понимают сами оккупанты.
"Возле оккупантской комендатуры в центре города россияне расположили деревянные "ежи". Из обычной сосны, которая растет в лесах Херсонщины. Эти деревяшки совсем не крепкие, их можно ногой перебить", – подчеркнул активист.
По его словам, это больше похоже на "показуху" и свидетельствует о том, что оккупанты не будут защищать Херсон, как условный сталинград. Да и ВСУ не хотели бы проводить здесь активные боевые действия.
оккупанты в итоге проголодаются, у них не будет снарядов, патронов и будет "жест доброй воли". Единственные уличные бои, которые возможны – это зачистка. То есть, отлов тех, кто спрятался или условно не смог убежать через Днепр на тех матрасах, которые они наворовали, потому что уже будет холодно,
– подытожил Молчанов.
Молчанов о деоккупации Херсона из-за "жеста доброй воли": смотрите видео
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