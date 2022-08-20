На юге Украины идет борьба наших героев с российскими оккупантами. Враг пытается удержать занятые позиции и продвигаться в направлении Николаева, но не может добиться успеха в воплощении своих замыслов.

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ВСУ уничтожили опорный пункт врага в Херсонской области

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", наша авиация на рассвете атаковала опорный пункт россиян вблизи Ивановки. Ракетно-зенитным подразделениям удалось уничтожить 2 единицы бронированной техники врага и ликвидировать 10 российских оккупантов. Окончательные потери россиян за 20 августа еще уточняются.

Ситуация на южном направлении

Оккупанты продолжают попытки удержания своих позиций. Особых изменений в положении позиций не произошло.

В течение всего дня враг пытался проводить штурмовые действия в районе Благодатного. Успеха оккупанты не имели, были вынуждены отходить для восстановления сил, но потом снова пошли в наступление. Бои продолжаются.

Также ночью оккупанты совершили три авиационных удара по позициям ВСУ по линии столкновения. В результате этих атак россиян потерь нет.

Никополь и Николаев снова оказались под вражеским огнем, снаряды россиян нанесли разрушения частным домам и гражданской инфраструктуре.

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