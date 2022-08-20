На півдні України триває боротьба наших героїв з російськими окупантами. Ворог намагається втримати зайняті позиції та просуватися в напрямку Миколаєва, але не може досягнути успіху у втіленні своїх задумів.

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ЗСУ знищили опорний пункт ворога на Херсонщині

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", наша авіація на світанку атакувала опорний пункт росіян поблизу Іванівки. Ракетно-зенітним підрозділам вдалося знищити 2 одиниці броньованої техніки ворога та ліквідувати 10 російських окупантів. Остаточні втрати росіян за 20 серпня ще уточнюються.

Ситуація на південному напрямку

Окупанти продовжують спроби втримання своїх позицій. Особливих змін у положенні позицій не відбулося.

Впродовж всього дня ворог намагався проводити штурмові дії у районі Благодатного. Успіху окупанти не мали, були змушені відходити для відновлення сил, але потім знову пішли у наступ. Бої тривають.

Також уночі окупанти здійснили три авіаційні удари по позиціях ЗСУ по лінії зіткнення. Внаслідок цих атак росіян втрат немає.

Нікополь та Миколаїв знову опинилися під ворожим вогнем, снаряди росіян завдали руйнувань приватним будинкам та цивільній інфраструктурі.

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