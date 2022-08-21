Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты продолжают перебрасывать на правобережье Херсонщины бензовозы и крытые грузовики.

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Как оккупанты опрокидывают технику

Как отметил активист, для этого захватчики используют Антоновский мост, который неоднократно становился мишенью украинских военных.

Антоновским мостом они едут с довольно внушительными интервалами, потому что боятся создавать там резонанс. А по Каховскому мосту, то есть плотине, едут стабильно группами,

– рассказал Молчанов.

При этом оккупанты закрыли мосты для гражданского транспорта.

"Поэтому херсонцы не могут оценить, в каком состоянии сейчас мосты и какие там повреждения", – сказал активист.

россияне объезжают дыры

Как сообщил Молчанов, раньше, чтобы наладить свою логистику, россияне пытались отремонтировать мосты. Конечно, ремонт был неполноценным. оккупанты пытались залатать дыры или закрыть поврежденные места железобетонными плитами.

Теперь они даже не пробовали их ремонтировать. оккупанты просто объезжают эти дыры. Они делают это на свой ужас и риск. Но ведь россияне – это такой народ, что пока мост сам не упадет, то будут им пользоваться,

– отметил херсонский активист.

Обстрелы с правого берега Днепра

оккупанты могут поставлять на правобережье Херсонщины и дополнительные снаряды.

Ведь с правого берега Днепра продолжаются обстрелы Николаева и прифронтовых районов из реактивной артиллерии меньшего радиуса действия, чем оккупанты могли бы запускать с левого берега. Также продолжаются обстрелы из ствольной артиллерии,

– объяснил Молчанов.

Он добавил, что российские военные ушли в контрнаступление в районе канала Ингулец – Николаев. Оккупантам удалось частично занять окрестности села Благодатное.

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