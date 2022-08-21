Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти продовжують перекидати на правобережжя Херсонщини бензовози та криті вантажівки.

Читайте також Щоб не було повідомлень до ЗСУ, – активіст пояснив, чому на Херсонщині зник російський зв'язок

Як окупанти перекидають техніку

Як зазначив активіст, для цього загарбники використовують Антонівський міст, який неодноразово ставав мішенню українських військових.

Антонівським мостом вони їдуть з досить значними інтервалами, тому що бояться створювати там резонанс. А Каховським мостом, тобто греблею, їдуть стабільно групами,

– розповів Молчанов.

При цьому окупанти закрили мости для цивільного транспорту.

"Тому херсонці не можуть оцінити, у якому стані зараз мости і які там пошкодження", – сказав херсонський активіст.

росіяни об'їжджають дірки

Як повідомив Молчанов, раніше, аби налагодити свою логістику, росіяни намагалися відремонтувати мости. Звісно, ремонт був неповноцінним. Окупанти намагалися залатати дірки або закрити пошкоджені місця залізобетонними плитами.

Зараз вони навіть не пробували їх ремонтувати. Окупанти просто об'їжджають ті дірки. Вони роблять це на свій страх і ризик. Але ж росіяни – це такий народ, що поки міст сам не впаде, то будуть ним користуватися,

– зазначив херсонський активіст.

Обстріли з правого берега Дніпра

Окупанти можуть постачати на правобережжя Херсонщини і додаткові снаряди.

Адже з правого берега Дніпра продовжуються обстріли Миколаєва і прифронтових районів із реактивної артилерії меншого радіусу дії, ніж окупанти могли би запускати з лівого берега. Також тривають обстріли зі ствольної артилерії,

– пояснив Молчанов.

Він додав, що російські військові пішли у контрнаступ у районі каналу Інгулець – Миколаїв. Окупантам вдалося частково зайняити околиці села Благодатне.

Володимир Молчанов розповів про видачу російських паспортів у Херсоні: дивіться відео

Ситуація на Херсонщині: останні новини