Радісну новину повідомив Сергій Хлань – депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони. Він зауважив, що в ОК "Південь" вже підтвердили інформацію.

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Оперативне командування "Південь" офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст. Чекаємо "відкриття" Антонівського, про яке нам розказують росіяни,

– заявив Хлань.

ЗСУ влучили по Антонівському мосту

Наталія Гуменюк – керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня – 8 серпня повідомила про потужні влучання ЗСУ по Антонівських та Каховських мостах. Тоді ж герої ЗСУ знищили декілька російських баз з боєприпасами.

За словами експертів, Антонівський міст – дуже важливий для окупантів. Він сполучає Херсон з окупованими частинами Лівобережжя. Гуменюк зауважила, що українські захисники відпрацювали "ювелірно".

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – зауважив, що російським загарбникам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Подоляк також порадив окупантам добровільно залишити Херсон, поки ще є змога. Радник глави ОП додав, що "можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш".

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