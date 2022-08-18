"Відремонтованою" переправою можуть рухатися хіба легковики. Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

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Весь час намагаються підлатати дірки

Вони постійно намагаються підлатати дірки для того, щоб хоча б створити видимість якусь. Проїзд можливий хіба що легкою автомобільною технікою, якою вони намагаються вивезти собі цінне,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Важка техніка там пройти не може. Тому задуми окупантів навряд чи здійсняться.

Каховська ГЕС працює на третину потужності

Гідроелектростанція у Новій Каховці окупована росіянами. Відколи загарбники захопили ГЕС, вона працює на 30 – 40% потужності. Функціонують лише три із шести установок.

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що можливе повне відключення Каховської ГЕС зимою. Це зумовлено відсутністю потрібної підготовки. Укргідроенерго не може поставляти туди потрібні запчастини.

Однак, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю.

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