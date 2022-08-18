"Отремонтированной" переправой могут двигаться разве что легковушки. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

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Все время пытаются подлатать дыры

Они постоянно пытаются подлатать дыры для того, чтобы хотя бы создать видимость какую-нибудь. Проезд возможен разве что легкой автомобильной техникой, которой они пытаются вывезти себе ценное.

– рассказала Наталья Гуменюк.

Тяжелая техника там пройти не может. Поэтому замыслы кафиров вряд ли осуществятся.

Каховская ГЭС работает на треть мощности

Гидроэлектростанция в Новой Каховке оккупирована россиянами. С тех пор как захватчики захватили ГЭС, она работает на 30 – 40% мощности. Функционируют всего три из шести установок.

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что возможно полное отключение Каховской ГЭС зимой. Это обусловлено отсутствием нужной подготовки. Укргидроэнерго не может поставлять туда нужные запчасти.

Однако если станция остановится, то катастрофы не будет. Вода будет идти через водосливную дамбу.

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