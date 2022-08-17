Про це розповів у інтерв'ю журналістам генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Він оцінив усі загрози, які зумовлені тим, що гідроелектростанція фактично є базою росін. Цей матеріал вийшов 16 серпня.

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Чому Каховська ГЕС працює не повністю

Відколи росіяни захопили споруду, там відключили частину гідроагрегатів. Наразі функціонують лише три із шести установок. "Це 30-40% потужності", – пояснив Ігор Сирота.

Щодо загрози вимкнення під час зимового періоду, то це зумовлено відсутністю потрібної підготовки. Укргідроенерго не може поставляти туди потрібні запчастини.

Чи буде катастрофою відключення ГЕС

За словами посадовці, станція працює рівним графіком тільки в денні години – з 8:00 до 22:00. Тобто вона не бере участі в балансуванні енергосистеми нашої країни. Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде кількох речей:

зовнішнього втручання в її діяльність;

обстрілів ліній електропередач і підстанцій;

нищення обладнання.

Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління,

– підсумував Ігор Сирота.

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