В оперативному командуванні "Південь" зауважили, що ситуація в регіоні – напружена. Проте вона перебуває під контролем наших бійців.

До теми Окупанти залатали переправу біля Каховської ГЕС: у ЗСУ розповіли, яка техніка там може проїхати

Українські захисники вдарили по Каховському мосту

Українська авіація 18 серпня завдала 4 ударів по скупченнях ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Бериславському районах. Окрім цього, бійці ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 200 вогневих завдань.

Зокрема, з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст,

– зауважили захисники.

Наразі підтверджені втрати окупантів становлять:

73 загарбники,

3 танки,

4 пускові установки та 1 радіолокаційна станція до ЗРК С-300,

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

1 склад боєприпасів.

Наразі остаточні втрати росіян встановлюють.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Цікаво З Нової Каховки зробили другу Чорнобаївку, – Хлань про вибухи російських військових складів

Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає нищівних втрат. Станом на ранок 18 серпня наші захисники ліквідували 44,3 тисячі загарбників.

Окрім цього, росія стрімко втрачає свою техніку, яка подекуди коштує по кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, ЗСУ вже спопелили:

1889 танків,

4179 бойових броньованих машин,

1010 артилерійських систем,

265 РСЗВ,

136 засобів ППО,

234 літаки,

197 гелікоптерів,

793 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

190 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3061 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн,

93 одиниці спеціальної техніки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Зауважте, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому втрати росії в Україні можуть бути значно більшими.

Буде цікаво – ЗСУ поцілили по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині: дивіться відео