Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 18 серпня. Зауважимо, що ці підрахунки є лише приблизними, адже на окремих ділянках ведуться інтенсивні бої.

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Актуальні втрати ворога станом на 18 серпня

особового складу – майже близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1889 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4179 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1010 (+17) одиниць,

РСЗВ – 265 (+2) одиниць,

засоби ППО – 136 одиниць,

літаків – 234 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 197 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1) одиниці,

крилаті ракети – 190 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3061 (+7) одиниця,

спеціальна техніка – 93 одиниці.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.