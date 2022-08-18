Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 18 серпня. Зауважимо, що ці підрахунки є лише приблизними, адже на окремих ділянках ведуться інтенсивні бої.
Важливо Смертельні обстріли Харкова, вибухи у Запоріжжі: основне за 176 день війни
Актуальні втрати ворога станом на 18 серпня
- особового складу – майже близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1889 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4179 (+17) одиниць,
- артилерійських систем – 1010 (+17) одиниць,
- РСЗВ – 265 (+2) одиниць,
- засоби ППО – 136 одиниць,
- літаків – 234 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 197 (+1) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1) одиниці,
- крилаті ракети – 190 одиниць,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3061 (+7) одиниця,
- спеціальна техніка – 93 одиниці.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.