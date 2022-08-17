Цього разу у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

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У Головному управлінні розвідки МО України зауважили, що попри активну роботу станції, українські воїни зуміли підлетіти просто до неї. І за допомогою безпілотника завдали фатальні удари по місцю дислокації даної станції.

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Зауважимо, що після вибухів в Криму окупанти терміново переміщують свої літаки та гелікоптери вглиб півострова, а також – на аеродроми до росії. Все через те, що вони бояться ще більших втрат.

Також джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що після вибухів в окупованому Криму російські загарбники закрили Кримський міст до ранку 17 серпня. Вони поширюють чутки про нібито "атаку України". Насправді ж маріонеткова "влада" збираються разом із родинами та майном втекти. Закривши міст, вони хочуть таємно покинути Крим.

Вибухи в Криму: що відомо

Почалось все 9 серпня. Тоді серія вибухів пролунала біля авіабази росіян в Новофедорівці. Окупанти втратили 9 повітряних суден на аеродромі "Саки".

У Джанкої 16 серпня теж були вибухи. Пошкодили залізничну інфраструктуру.

Повідомляли про пожежу на військовому аеродромі селища Гвардійське. За його словами, на цьому аеродромі ворога було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.

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