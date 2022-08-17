На этот раз в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.

Важно Могут ли ВСУ использовать предоставленное западное оружие для ударов по Крыму: ответ Резникова

В Главном управлении разведки МО Украины отметили, что, несмотря на активную работу станции, украинские воины сумели подлететь прямо к ней. И с помощью беспилотника нанесли фатальные удары по месту дислокации данной станции.

ВСУ нанесли фатальный удар по вражеской радиолокационной станции: смотрите видео

Заметим, что после взрывов в Крыму оккупанты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова, а также – на аэродромы россии. Все потому, что они боятся еще больших потерь.

Также источники 24 канала в разведке сообщили, что после взрывов в оккупированном Крыму российские захватчики закрыли Крымский мост до утра 17 августа. Они распространяют слухи о якобы "атаке Украины". На самом же деле марионеточная "власть" собирается вместе с семьями и имуществом бежать. Закрыв мост, они хотят тайно покинуть Крым.

Взрывы в Крыму: что известно

Началось все 9 августа. Тогда серия взрывов раздалась у авиабазы россиян в Новофедоровке. Оккупанты потеряли 9 воздушных судов на аэродроме "Саки".

В Джанкое 16 августа тоже были взрывы. Повредили железнодорожную инфраструктуру.

Сообщалось о пожаре на военном аэродроме поселка Гвардейское. По его словам, на этом аэродроме врага было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ.

Новые детали о взрывах в Крыму: смотрите видео