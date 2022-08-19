Про це 24 каналу розповів херсонський активість Володимир Молчанов. Він зазначив, інтернет і зв'язок не працювали до обіду.
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росіяни передислоковували війська
Молчанов зауважив, росіяни здійснювали передислокацію за допомогою понтонних переправ. Також поодинокими автомобілями через Антонівський міст. А ще на підступах до цього мосту накопичується велика автоколона з півдня, тобто з боку Олешок.
Щоб не було повідомлень до ЗСУ від олешківців, від херсонців, окупанти вимикали інтернет і зв'язок та відновили його десь з обіду,
– наголосив активіст.
Так, за словами Молчанова, зв'язку не було не лише в місцевих жителів, а й у самих росіян. Вони фактично перебували в інформаційному вакуумі. Могли користуватись лише своїми раціями, проте і з ними постійно виникають проблеми.
Молчанов про те, чому на Херсонщині зникав інтернет і зв'язок: дивіться відео
окупанти бояться українських корегувальників
Молчанов також розповів, що ця "акція" пов'язана ще й з тим, що росіяни панічно бояться українських корегувальників вогню.
"Усі репресії в регіоні зараз пов'язані з тим, що вони шукають корегувальників", – підсумував херсонський активіст.
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