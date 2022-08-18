Таку думку 24 каналу озвучив військовий оглядач Роман Бочкала. Він додав, окупантам буде важко втримати Херсон, зважаючи на ті позиції, які нині займають вони і Збройні сили України.

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росія не хоче втрачати військових керівників

Бочкала також додав: російські окупанти усвідомлюють, що їм ліпше відійти з Херсона. Таким чином вони зможуть вирівняти лінію фронту, що дозволить їм краще оборонятись. Крім того, росіяни не хочуть втрачати свою чергову військову керівну ланку.

Вони і так втратили вже багато генералів і керівників, тому я думаю: це абсолютно сплановано, скоординовано, москва про це знає, і, можливо, десь у середині вони готові до того, щоб в один момент з Херсона вийти,

– зазначив військовий оглядач.

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Це можуть знову назвати "жестом доброї волі"

Військовий експерт зауважив, у росії вихід військ з Херсона знову можуть назвати "жестом доброї волі".

"путін знову може вдавати з себе якогось миротворця, мовляв, він не хоче, щоб там загинули мирні мешканці, через дії "фашистів", "хунти", які прийдуть знищувати людей", – підкреслив Бочкала.

Ворожі війська переходять від атаки в оборону

Також за словами військового оглядача, переміщення ворожих військ по лінії Херсон-Берислав має оборонний характер. Якщо нещодавно вони сподівались розгорнути свої сили для атаки на Миколаїв, то нині про це не йдеться.

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І тепер, коли вже Крим для них став такою точкою небезпеки, їхній прифронтовий район, то як можна йти вперед, якщо в тебе палає в тилу. Тож я думаю, що кримська "бавовна" дуже вчасно почалась,

– підсумував Бочкала.

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