росіяни не можуть поділити "владу" у Херсоні

Найбільш красномовним прикладом цього є те, що російським військовим, так званій "групі шойгу" було відомо про повторний удар по казармах росгвардії у Херсоні у липні. Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Тоді з різницею у кілька годин зафіксували 2 "прильоти". За словами Молчанова, після першого удару військові евакуювали своїх людей, які роздавали гуманітарку з так званого центру партії "єдіная рассія" за 150 метрів від епіцентру майбутнього, другого вибуху.

Вони знали про те, що буде й другий удар, але не попередили про це. Тож за його наслідки, зокрема й те, що тоді ж загинув представник керівництва росгвардії, відповідальні і російські військові.

"Група шойгу" таким чином помстилася угрупованню фсб за попередні обшуки в їхніх людей у Херсонській "обласній військово-цивільній адміністрації",

– вважає активіст.

Тож, між російськими військовими та фсбшниками у Херсоні справді точиться боротьба за "владу". При цьому ефективність дуже страждає в обох "урядів". Фсбшники абсолютно не контролюють ситуацію. Це краще вдавалося місцевим колаборантам, які були призначені "шойгувцями", але зараз змінилося й це.

"Без сальдо в них все пішло шкереберть, і якихось централізованих заходів щодо підготовки до "референдуму" або переведення економіки на російські рублі, а бізнесу на оплату податків на російські рахунки, зараз не відбувається",

– розповів Молчанов.

На його думку, становище росіян залежить від активності та працездатності конкретних місцевих колаборантів, яка помітно зменшилася у Херсоні.

Активіст Володимир Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео



Як би росіяни не боролися за "владу" у Херсоні, їм все одно нічого не світить, адже ЗСУ впевнено готують плацдарм для звільнення окупованих територій. Деякі загарбники на Херсонщині чудово розуміють, що українські захисники відвойовуватимуть свою землю, і через це дуже деморалізовані – вони намагаються втікати, дезертувати або ж просто чекають на ЗСУ, аби здатися їм в полон. ​