россияне не могут поделить "власть" в Херсоне

Наиболее красноречивым примером этого является то, что российским военным, так называемой "группе шойгу", было известно о повторном ударе по казармам росгвардии в Херсоне в июле. Об этом 24 канал рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Тогда с разницей в несколько часов зафиксировали 2 "прилета". По словам Молчанова, после первого удара военные эвакуировали своих людей, которые раздавали гуманитарку из так называемого центра партии "единая россия" в 150 метрах от эпицентра будущего, второго взрыва.

Они знали, что будет и второй удар, но не предупредили об этом. Поэтому за его последствия, в том числе и за то, что тогда же погиб представитель руководства росгвардии , ответственны и военные.

"Группа шойгу" таким образом отомстила группировке ФСБ за предварительные обыски у их людей в Херсонской "областной военно-гражданской администрации",

– считает активист.

Итак, между российскими военными и физлицами в Херсоне действительно идет борьба за "власть". При этом эффективность очень страдает у обоих "правительств". ФСБшники абсолютно не контролируют ситуацию. Это лучше удавалось местным коллаборантам, назначенным "шойгувцами", но сейчас изменилось и это.

"Без сальдо у них все пошло кувырком, и каких-то централизованных мер по подготовке к "референдуму" или переводу экономики на российские рубли, а бизнесу на оплату налогов на российские счета, сейчас не происходит",

– рассказал Молчанов.

По его мнению, положение россиян зависит от заметно уменьшившейся активности и работоспособности конкретных местных коллаборантов в Херсоне.

Активист Владимир Молчанов рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео



Как бы россияне ни боролись за "власть" в Херсоне, им все равно ничего не светит, ведь ВСУ уверенно готовят плацдарм для освобождения оккупированных территорий. Некоторые захватчики на Херсонщине прекрасно понимают, что украинские защитники будут отвоевывать свою землю, и поэтому очень деморализованы – они пытаются бежать, дезертировать или просто ждут ВСУ , чтобы сдаться им в плен.​