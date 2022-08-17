О том, какая ситуация в Херсоне, 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны Сергей Хлань. По его словам, с начала оккупации в городе сформировались два так называемых "правительства": коллаборантов во главе с сальдо и стремоусовым и фсбшное – с путинским приспешником кириенко.

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Второе вероятное отравление сальдо очень интересно

Как отметил Хлань, после оккупации коллаборант сальдо уже побывал однажды в больнице. Он просто сказал на одном из мероприятий, что ему плохо и направился в госпиталь. Есть информация, что тот лечился даже в Крыму. Все-таки его смогли откачать.

Некоторое время что сальдо, что его приспешник стремоусов вообще не появлялись в информационном пространстве. Тогда подготовка к фейковому "референдуму" в Херсоне вообще не проходила.

После первого отравления сальдо неожиданно появился, когда ВСУ ударили по Каховскому мосту. Он начал утверждать, что все будет нормально. Впоследствии сальдо со стремусовыми понемногу появлялись в информационном пространстве. А дальше произошла вторая очень интересная госпитализация сальдо. Вероятно, это тоже отравление.

Перед повторной госпитализацией сальдо встретился с министром по физическому "правительству", который посоветовал ему подлечиться. сальдо согласился, пошел в больницу и упал в медикаментозную кому. Интересное совпадение.

Его встретил "министр" по физическому "правительству" и сказал: "Что-то ты плохо выглядишь, тебе надо в больницу". сальдо поблагодарил и уехал в больницу, но перед тем передал свои полномочия елисееву – человеку из фсбшного "правительства", – рассказал Хлань.

По словам депутата Херсонского облсовета, люди из фсб сейчас активно лишают коллаборантов власти. Вероятно, все потому, что сальдо и компания слишком активно начали разворовывать предприятия.

Они начали с государственных учреждений, а окончили частными предприятиями. Дошло до того, что по решению сальдо в частные фирмы назначали своих людей, которые просто воровали деньги.

Хлань о напряжении между коллаборантами и фсбшниками в Херсоне: смотрите видео

Добавим, по словам советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, сейчас существует два возможных сценария, как оккупанты будут вести себя на Херсонщине. Первый – россияне сразу перейдут к обороне. Второй – несколько сложнее.