Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ситуация в Херсонской области сейчас такая – складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий на правом берегу Днепра.

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Битва будет сложной и изнурительной

Он считает хорошей новостью, что российское командование покидает правобережье в Херсонской области. Но призывает не жить иллюзиями – группировка оккупантов в этом регионе до сих пор большая, и они все равно будут воевать.

Я бы не обольщался, что это сражение будет легким. Считаю, что для противника удержание этого плацдарма тоже является важной задачей. Прогулка не будет легкой. Готовимся к тяжелому и изнурительному сражению, которое вот-вот должно начаться,

– отметил Черник.

Он напоминает, что у оккупантов до сих пор огромное количество исправной артиллерии. У них не менее 5 тысяч рабочих стволов, а снарядов – практически безлимит. Кроме того, оккупанты имеют еще около 700 реактивных систем залпового огня. Врага нельзя недооценивать – он по-прежнему преобладает в ресурсах.

Черник о том, какая ситуация в Херсонской области: смотрите видео

Что происходит в Херсонской области: главное