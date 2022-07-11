Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань не сомневается, что украинская артиллерия ликвидировала кого-либо из российского руководства. Однако подтвержденной информации, что это был именно Нечипуренко, пока нет.

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То, что кто-то из "випов" пострадал, сомнения нет, потому что паники и "скорых" у оккупантов было слишком много,

– подчеркнул Хлань.

Что известно о полковнике росгвардии

По данным InformNapalm, Нечипуренко является заместителем начальника управления росгвардии в российской республике Ингушетия. Он руководил оккупантами в Запорожской области.

Именно Нечипуренко вместе с пропагандисткой Юлией Чичериной срывал украинский флаг в захваченном Энергодаре. Кроме того, он организовал работу блокпостов на оккупированной территории Запорожской области и способствовал насилию, мародерству и издевательству над мирными украинцами.

Потери россиян на войне против Украины

37 400 бойцов личного состава (из них 100 ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки),

танков – 1 645 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3 828 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,

РСЗО – 247 единиц,

средств ПВО – 109 (+1) единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 188 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 единиц,

крылатых ракет – 155 единиц,

кораблей/катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 696 (+2) единиц,

специальной техники – 66 единиц.

Кстати, больше всего потерь 10 июля оккупанты понесли на Авдеевском направлении.

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