Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань не сомневается, что украинская артиллерия ликвидировала кого-либо из российского руководства. Однако подтвержденной информации, что это был именно Нечипуренко, пока нет.
Актуально Поражены командные пункты артбригады и росгвардии: что происходило на Юге 10 июля
То, что кто-то из "випов" пострадал, сомнения нет, потому что паники и "скорых" у оккупантов было слишком много,
– подчеркнул Хлань.
Что известно о полковнике росгвардии
По данным InformNapalm, Нечипуренко является заместителем начальника управления росгвардии в российской республике Ингушетия. Он руководил оккупантами в Запорожской области.
Именно Нечипуренко вместе с пропагандисткой Юлией Чичериной срывал украинский флаг в захваченном Энергодаре. Кроме того, он организовал работу блокпостов на оккупированной территории Запорожской области и способствовал насилию, мародерству и издевательству над мирными украинцами.
Потери россиян на войне против Украины
- 37 400 бойцов личного состава (из них 100 ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки),
- танков – 1 645 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 828 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,
- РСЗО – 247 единиц,
- средств ПВО – 109 (+1) единиц,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 188 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 единиц,
- крылатых ракет – 155 единиц,
- кораблей/катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 696 (+2) единиц,
- специальной техники – 66 единиц.
Кстати, больше всего потерь 10 июля оккупанты понесли на Авдеевском направлении.
Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте: видео