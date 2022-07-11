Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань не сумнівається, що українська артилерія ліквідувала когось з російського керівництва. Однак підтвердженої інформації, що це був саме Нєчіпурєнко наразі немає.
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Те, що хтось з "віпів" постраждав, сумніву немає, бо паніки й "швидких" в окупантів було занадто багато,
– наголосив Хлань.
Що відомо про полковника росгвардії
За даними InformNapalm, Нєчіпурєнко є заступник начальника управління росгвардії у російській республіці інгушетія. Він керував окупантами у Запорізькій області.
Саме Нєчіпурєнко разом з пропагандисткою Юлією Чичеріною зривав український прапор в захопленому Енергодарі. Крім того, він організував роботу блок-постів на окупованій території Запорізької області та сприяв насильству, мародерству й знущанню з мирних українців.
Втрати росіян на війні проти України
- 37 400 бійців особового складу (з них 100 ЗСУ ліквідували за минулу добу),
- танків – 1 645 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 828 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 838 (+4) одиниць,
- РСЗВ – 247 одиниць,
- засобів ППО – 109 (+1) одиниць,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 188 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць,
- крилатих ракет – 155 одиниць,
- кораблів /катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 696 (+2) одиниць,
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
До речі, найбільше втрат 10 липня окупанти зазнали на Авдіївському напрямку.
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