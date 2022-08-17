Про це у стрімі 24 каналу розповів військовослужбовець ТрО та депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він також зазначив, що сьогодні, зателефонувати з одного села і розповіли, як в покинутому будинку сиділи два окупанти, які були переодягненими в цивільний одяг.

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Ці окупанти попросили їх не видавати, а розповіли, що чекають ЗСУ та здаватимуться в полон,

– розповідає Сергій Хлань.

За його словами, ті росіяни, що не можуть втекти, шукають домівки тих, хто виїхав і розташовуються там, переховуються у підвалах і чекають на ЗСУ.

Детальніше про актуальну ситуацію на Херсонщині у стрімі із Сергієм Хланем: дивіться відео

"Багато окупантів чекають на ротацію, це змога для них "розчинитись на просторах велікай росії", саме тому, ближче до криворізького напрямку направляють велику кількість кадирівців, які шукають дизертирів", – пояснює Сергій Хлань.

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