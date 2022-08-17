Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, окупанти намагаються наступати на Донбасі. Відповідно серйозних ресурсів для атаки на Херсонщині у них вже немає.

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Я думаю, що це так званий "беспокоящий вогонь", відвертають увагу. Я не думаю, що у них є зараз ресурси, щоб йти в наступ конкретно на Херсонщині. Вони ведуть дії наступального характеру на Донбасі. Але на Херсонщині я такого не бачу, – зазначив Нарожний.

ЗСУ не будуть штурмувати Херсон

Військовий експерт вважає, що усі бойові дії на правому березі Херсонщини завершаться на користь ЗСУ. Українські військові зрештою візьмуть у своєрідне оточення окупантів поблизу міста, але на штурм йти не будуть. Чекатимуть, поки загарбники здадуться.

Це і є спеціальне оточення. Відрізають від ресурсів та чекають. Я думаю, що інших варіантів немає. 100%, що міста штурмувати не будуть. Якщо ми села не штурмуємо, а чекаємо, поки окупанти здадуться. То тут буде те саме, – наголошує військовий експерт.

Така тактика дозволяє уникнути зайвих втрат як серед українських військових, так і серед цивільних мешканців.

Нарожний про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно українські військові успішно знищили базу росіян в тимчасово окупованій Новій Каховці. За попередніми даними, вдалося ліквідувати від 10 до 15 загарбників, ще приблизно стільки ж – поранені.