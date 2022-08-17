Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, оккупанты пытаются наступать на Донбассе. Соответственно, серьезных ресурсов для атаки в Херсонской области у них уже нет.

К теме Есть два возможных сценария, – в МВД рассказали о подготовке россиян к обороне в Херсонской области

Я думаю, что это так называемый "беспокоящий огонь", отвлекают внимание. Я не думаю, что у них сейчас есть ресурсы, чтобы идти в наступление конкретно в Херсонской области. Они ведут действия наступательного характера в Донбассе. Но в Херсонской области я такого не вижу, – отметил Нарожный.

ВСУ не будут штурмовать Херсон

Военный эксперт считает, что все боевые действия на правом берегу Херсона завершатся в пользу ВСУ. Украинские военные в конце концов возьмут в своеобразное оцепление оккупантов вблизи города, но на штурм идти не будут. Будут ждать, пока захватчики сдадутся.

Это и есть специальное окружение. Отрезают от ресурсов и ждут. Я думаю, что нет других вариантов. 100%, что города штурмовать не будут. Если мы села не штурмуем, а ждем, пока оккупанты сдадутся. Это будет то же самое, – отмечает военный эксперт.

Такая тактика позволяет избежать лишних потерь как среди украинских военных, так и гражданских жителей.

Нарожный о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Напомним, недавно украинские военные успешно уничтожили базу россиян во временно оккупированной Новой Каховке. По предварительным данным, удалось ликвидировать от 10 до 15 захватчиков, еще примерно столько же ранены.