Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він наголосив, що втрата Півдня для окупантів буде надзвичайно великим ударом.

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"Є два можливих сценарії"

Смірнов вважає, що росіяни будуть готуватися до оборони на Півдні. Адже нині окупанти перебувають на певній розвилці.

Є два можливих сценарії. Перший – просто перейти одразу до оборони. Другий – постаратися ще відкинути Збройні Сили України трохи вглиб безпосередньо у Запорізьку, Миколаївську області й захопити повністю всю адміністративну межу Херсонської області,

– сказав радник глави МВС.

За його словами, окупанти вже здійснили на Півдні декілька розвідок боєм. До того ж в останні 1,5 – 2 тижні дуже активізувалися там ворожі безпілотні літальні апарати. Окупанти розвідують наші бойові можливості та позиції.

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"Втрата Півдня для окупантів буде великим ударом"

Смірнов зазначив, що на Півдні перебуває дуже велика кількість російських військ. Ворог сконцентрував там близько 60% всього особового складу, що нині є безпосередньо на території України.

Для них насправді це надзвичайно символічна історія. Тому що втрата Півдня буде для них дуже великим ударом,

– зауважив він.

Тому, на думку радника глави МВС, є два можливих варіанти розвитку подій. Перший – це контрнаступ Збройних Сил України. А росіяни ж будуть відступати, щоб зберегти свій потенціал для подальших можливих штурмових дій або сконцентруватися на Сході.

Другий варіант, за його словами, є кращим для нас і гіршим для російської федерації. Згідно із ними, окупанти можуть забрати своє командування та перекинути його на лівий берег, але залишити достатньо великі війська. І цих людей можуть поставити на так званий вівтар.

Вони не будуть давати можливості відступати безпосередньо своїм військам. І там буде такий собі інстинкт загнаного звіра, –

заявив Смірнов.

Він вважає, що з великою ймовірністю під час контрнаступу наших захисників ворог буде здаватися. І ми зможемо добре поповнити наш обмінний фонд.

Наразі ж, додав радник глави МВС, нам потрібно достатньо обережно здійснювати контрнаступи. Варто й надалі готуватися, зокрема, відпрацьовуючи по мостах, російських складах із боєприпасами, по їхніх командних пунктах й тилу.

Ситуація на Півдні: що відомо

Після того, як ЗСУ влучили у Каховський міст на Херсонщині, він став непридатним до використання. Тепер у росіян повністю порушилась автомобільна логістика.

росія перекидає свій військовий керівний склад із правобережжя на лівобережжя Херсонщини. Голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що така завчасна втеча військового керівництва росії, дуже "круто" позначиться на особовому складі окупантів.

Збройні Сили України в ніч проти 14 серпня, схоже, вкотре відпрацювали по Антонівському мосту в Херсоні. У соціальних мережах з'явилися відео ударів по стратегічному мосту через річку Дніпро.

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