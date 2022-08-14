У Херсонській облраді заявляли про вибухи в Антонівці

Громадський активіст Сергій Стерненко опублікував відео ймовірного удару по Антонівському мосту. Як пише активіст, на відео влучання по Антонівському мосту, які сталися у ніч проти 14 серпня.

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Зауважимо, що перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону інформував про вибухи в селищі Антонівка.

За його словами, наразі очікується підтвердження інформації по удар по Антонівському мосту або ж іншому об'єкту. Наразі офіційного підтвердження удару по Антонівському мосту не було.

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Також Сергій Стерненко опублікував декілька фото пожежі на Антонівському мосту.



ЗСУ, ймовірно, вдарили по Антонівському мосту / Фото Сергій Стерненко



Наслідки ймовірного удару по Антонівському мосту / Фото Сергій Стерненко



Пожежа на Антонівському мосту / Фото Сергій Стерненко

Що відомо про Антонівський міст

Українські військові тримають під повним вогневим контролем усі логістичні шляхи росіян на окупованій Херсонщині. З липня ЗСУ неодноразово атакували Антонівський міст, який має важливе стратегічне значення.

Якщо переправу зруйнують, то російські сили будуть відрізаними в окупованому Херсоні. Окрім Антонівського моста, ЗСУ били по Дар'ївському мосту та зруйнували дорожнє полотно на мості біля Каховської ГЕС.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань нещодавно інформував, що в окупантів більше не буде можливості перевозити важку техніку та підтягувати резерви на правий берег Дніпра.

Попередній підтверджений удар по Антонівському мосту відбувся ввечері 7 серпня. На відео після "прильотів" було видно, як на переправі виникла пожежа. Зранку 8 серпня обстріл моста підтвердили в оперативному командуванні "Південь".

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