Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Вибухи на Херсонщині пролунали приблизно о 1:00.
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У Херсоні чули вибухи
Після опівночі в низці херсонських телеграм-каналів повідомили про вибухи в тимчасово окупованому місті. Місцевих жителів закликали перебувати в укритті.
Пізніше оприлюднили й відео з місця події. За повідомленнями місцевих, вибухи лунали у стороні Антонівки. Там працювала система протиповітряної оборони окупантів, однак вона нічого не могла збити.
Дивіться відео вибухів у Херсоні:
Також місцеві повідомили, що під час першої атаки 4 ракети вдарили по лівому берегу Дніпра – в Антонівський міст. Цілком ймовірно, що українські захисники знову поцілили по позиціях окупантів.
ЗСУ, ймовірно, вдарили в Антонівський міст: відео
Також повідомляють, що в Антонівці, можливо, розміщена ППО окупантів.
HIMARS, для тебе є робота,
– мовиться у підписі до ролика.
Зауважте, що поки у ЗСУ ніяк не прокоментували цю інформацію. Тому, щоб знати напевно, слід обов'язково дочекатися підтвердження удару від наших захисників.
По Антонівці знову вдарили: відео
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Коротко про попередній обстріл Антонівського моста
- Антонівський міст – важливий для логістики російської армії. Якщо переправу зруйнують, то російські сили будуть відрізані в окупованому Херсоні.
- Інформація про новий удар по Антонівському мосту з'явилася ввечері 7 серпня. На відео після "прильотів" було видно, як на переправі виникла пожежа.
- Зранку 8 серпня обстріл моста підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Окрім нього, під удар українських військових знову потрапив міст у Новій Каховці.
- Загарбники також визнали, що на переправі є пошкодження дорожнього полотна, але опорні елементи нібито не постраждали.
Буде цікаво – окупанти не змогли відремонтувати Антонівський міст: дивіться відео