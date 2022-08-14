Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Вибухи на Херсонщині пролунали приблизно о 1:00.

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У Херсоні чули вибухи

Після опівночі в низці херсонських телеграм-каналів повідомили про вибухи в тимчасово окупованому місті. Місцевих жителів закликали перебувати в укритті.

Пізніше оприлюднили й відео з місця події. За повідомленнями місцевих, вибухи лунали у стороні Антонівки. Там працювала система протиповітряної оборони окупантів, однак вона нічого не могла збити.

Дивіться відео вибухів у Херсоні:

Також місцеві повідомили, що під час першої атаки 4 ракети вдарили по лівому берегу Дніпра – в Антонівський міст. Цілком ймовірно, що українські захисники знову поцілили по позиціях окупантів.

ЗСУ, ймовірно, вдарили в Антонівський міст: відео

Також повідомляють, що в Антонівці, можливо, розміщена ППО окупантів.

HIMARS, для тебе є робота,

– мовиться у підписі до ролика.

Зауважте, що поки у ЗСУ ніяк не прокоментували цю інформацію. Тому, щоб знати напевно, слід обов'язково дочекатися підтвердження удару від наших захисників.

По Антонівці знову вдарили: відео

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Коротко про попередній обстріл Антонівського моста

Антонівський міст – важливий для логістики російської армії. Якщо переправу зруйнують, то російські сили будуть відрізані в окупованому Херсоні.

Інформація про новий удар по Антонівському мосту з'явилася ввечері 7 серпня. На відео після "прильотів" було видно, як на переправі виникла пожежа.

Зранку 8 серпня обстріл моста підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Окрім нього, під удар українських військових знову потрапив міст у Новій Каховці.

Загарбники також визнали, що на переправі є пошкодження дорожнього полотна, але опорні елементи нібито не постраждали.

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