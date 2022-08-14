В Херсонском облсовете заявляли о взрывах в Антоновке

Общественный активист Сергей Стерненко опубликовал видео вероятного удара по Антоновскому мосту. Как пишет активист, на видео попадания по Антоновскому мосту, которые произошли в ночь на 14 августа.

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Отметим, что первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона информировал о взрывах в поселке Антоновка.

По его словам, сейчас ожидается подтверждение информации об ударе по Антоновскому мосту или же другому объекту. Сейчас официального подтверждения удара по Антоновскому мосту не было.

Ночные взрывы на Антоновском мосту: видео

Также Сергей Стерненко опубликовал несколько фото пожара на Антоновском мосту.


ВСУ, вероятно, ударили по Антоновскому мосту / Фото Сергей Стерненко


Последствия вероятного удара по Антоновскому мосту / Фото Сергей Стерненко


Пожар на Антоновском мосту / Фото Сергей Стерненко

Что известно об Антоновском мосте

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