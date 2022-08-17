Особливо їх вражають і дістають у Новій Каховці. З'явились свіжі кадри зі зруйнованої бази ворога.

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Техніка стала обгорілим металом

По Новій Каховці прилітало не раз. Там то покурили не в тому місці і вогонь розійшовся на ворожі склади. То ЗСУ поцілили у місце скупчення ворога. Одне з таких влучних "місць куріння" показали на фото і відео. На вигляд воно схоже на величезне звалище брухту. На окупантів в Україні нічого кращого й не чекає.

У Страткомі ЗСУ розповіли, що попередньо відомо про те, що вдалося знищити від 10 до 15 окупантів. Натякнули, що приблизно така ж сама кількість готується на вихід.

Дані уточнюються.

Знищена база ворога: дивіться відео

По базі працювали HIMARS

Блогер Денис Казанський також поділився результатами ліквідації ворожого особового складу та техніки на базі в Новій Каховці. За його даними, так попрацювали РСЗВ HIMARS.

Ба більше, сам окупант в соцмережі зізнався, що загинуло під час удару 12 російських солдат, а ще 10 поранено. Він врятувався, бо був у лікарні в той момент. Та сподіваємось, що це ненадовго. Невдовзі і його наша земля викине.

Розбита база окупантів / Фото з телеграму Дениса Казанського

Удари по ворогу в Новій Каховці

Про потужні атаки на росіян почали повідомляти ще у липні. Так, в тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів.

Також ЗСУ влаштували ворогам на Херсонщині "гарячу" ніч й проти 29 липня. Під влучні удари наших військових потрапили одразу 5 цілей противника. Особливо дісталось ворогам у Брилівці. А біля Нової Каховки тоді збили 2 цілі.

А ще у Новій Каховці влучно працюють наші партизани. На одного з гауляйтерів міста 6 серпня здійснили замах. На жаль, він у важкому стані, а міг відправитись на концерт кобзона.

Ви маєте побачити, як палали ворожі бази: дивіться відео