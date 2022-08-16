Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що окупанти заявили, що удари поблизу Джанкоя були зумовлені використанням безпілотника.

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За словами фахівця, це дуже приємно, адже ЗСУ відрізають вороже угрупування у Херсонській області і всі шляхи постачання.

Павло Нарожний військовий експерт Якщо це були наші військові ССО, то це величезний плюс для нас. У мене були випадки співпраці із потужними спеціалістами цієї галузі я ніколи не бачив їх особисто. Ці люди, максимально професійні у своїй справі. У них типове завдання для вступу у ССО, це, наприклад, дістатись із Миколаєва до Сум, без будь-яких грошей чи документів.

За словами Павла Нарожного, це ті військові, які можуть "залізти під шкіру" окупанту, він стоятиме поруч із гранатометом, але ніколи не приверне до себе уваги.

"Я більш ніж переконаний – коли окупанти побачать результати роботи ссошників, то вони втікатимуть так, що на кримському мості буде черга", – резюмує фахівець.

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