Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что оккупанты заявили, что удары вблизи Джанкоя были обусловлены использованием беспилотника.

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По словам специалиста, это очень приятно, ведь ВСУ отрезают вражескую группировку в Херсонской области и все пути снабжения.

Павел Нарожный военный эксперт Если это были наши военные ССО, это огромный плюс для нас. У меня были случаи сотрудничества с мощными специалистами этой области, я никогда не видел их лично. Эти люди максимально профессиональны в своем деле. У них типичное задание для вступления в ССО, это, например, добраться из Николаева до Сум без каких-либо денег или документов.

По словам Павла Нарожного, это те военные, которые могут "залезть под кожу" оккупанту, он будет стоять рядом с гранатометом, но никогда не привлечет к себе внимания.

"Я более чем убежден – когда оккупанты увидят результаты работы ссошников, то они будут убегать так, что на крымском мосту будет очередь", – резюмирует специалист.

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