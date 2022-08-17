Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів військовослужбовець та депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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"Якщо зруйнувати відновлені артерії й продовжувати системно те, що відбувалось останні 2 тижні, то ситуація в орків послаблюватиметься. Чи проявлять вони жест доброї волі? З логістичної точки зору мали б проявити", – сказав Хлань.

Можуть опинитися в оточенні

Нардеп вважає, що для росіян Херсон буде великою репутаційною втратою і тому вони перекинули до міста велику кількість живої сили. Окупанти проводять політику утримання якраз на тих позиціях, на яких перебувають.

Якщо все ж відбудеться злам і ми зможемо просунутись ближче до Антонівського моста, праворуч якого Херсон, та відрізати окупанта від переправи, то місто буде фактично в оточенні. У росіян не буде іншого варіанту як перебиратися через Дніпро вплав,

– сказав Хлань.

Він додав, що місцеві мешканці повідомляють – окупанти шукають навіть по гаражах людей засоби для плавання. Вони готують можливий шлях відходу у разі оточення

"Це не жарт. Вони викуповують і гумові човни", – сказав Хлань.

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