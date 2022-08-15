Війська агресора на Херсонщині складають до 30 батальйонно-тактичних груп. Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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окупанти готуються до оборони

Однак росіяни розуміють, що навіть за таких умов не витримають наступу.

Тому вони прийняли рішення переходити до оборони,

– зауважив Жданов.

Він розповів, що українські військові провели зачистку штабів командних пунктів ворога. Так, пункти управління 49 армії, 76 десантно-штурмової дивізії та 126 бригади берегової оборони були знищені.

Залишки системи управління окупанти перенесли на лівий берег й тепер будуть дистанційно керувати цими військами. Але це сильно деморалізує ворога.

"Вже у найдальшому окопі останній боєць знає, що штаб переїхав на лівий берег. І він розуміє, якщо тікати, то його тут кинуть", – відзначив військовий експерт.

Зараз наше головне завдання забезпечити вогневий контроль над логістикою цих угруповань та поступово знижувати їх бойовий потенціал, щоб примусити або відступати, або здаватися,

– пояснив Жданов.

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