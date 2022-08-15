Про це 24 каналу розповів кіборг та народний депутат Роман Костенко. Він зауважив, що немає підтвердженої інформації про те, що в окупантів на Півдні вже немає логістичних можливостей.

До теми Розслаблятися рано, – в ОК "Південь" оцінили ворожі запаси високоточної зброї

Він зазначив, що ЗСУ дійсно нанесли удари, але підтвердження, що повністю "відрубана" Новокаховська дамба чи повністю зруйнований Антонівський міст, немає.

Навпаки – є інформація, що мінімальні спроможності пересування техніки по цих шляхах в окупантів ще є. Також у росіян ще є залізничних міст, і вони намагаються робити понтони через річку. Тому нам ще потрібно працювати над тим, щоб "відрубати" окупантів від їхніх шляхів сполучення,

– пояснив Костенко.

Крім того, за словами військового, росіяни за останній час накопичили на Півдні деякі сили та засоби, які їм дадуть можливість якось триматися, поки вони можуть мінімально перекидати озброєння.

"Нам ще треба працювати над тим, щоб знищувати логістичні можливості росіян", – відповів він.

Костенко прокоментував інформацію і про те, що росіяни вивозять свої родини з Херсона. Він наголосив, що в місті ще не створили такі умови, щоб росіяни прям "бігли на ту сторону", але над цим треба працювати.

Це такий "дзвіночок", на який ми повинні звертати увагу – що там не все добре і ми рухаємося в правильному напрямку. Але багато військових експертів кажуть про те, що якщо ми повністю "відрубаємо" ці шляхи сполучення, то ворог зробить понтонний міст і "побіжить на ту сторону", але я так не вважаю,

– заявив кіборг.

На думку військового, крім того, щоб знищити їх шляхи та сполучення, на них ще потрібно тиснути і атакувати. "Лише тоді вони підуть. Бо просто так окупанти цього не зроблять", – каже він.

Костенко зазначив, що Україні ще потрібно:

створювати можливості, накопичувати війська,

просити партнерів забезпечити нас достатньо кількістю сил і засобів,

мотивувати армію та знаходити командирів, які поведуть цю армію вперед.

Костенко про ситуацію на Півдні та передумови для контрнаступу ЗСУ: відео



До слова, в ніч 14 серпня наші захисники продовжували нищити ворогів і їхню техніку на Півдні. Ще там завдали чергового удару по Антонівському мосту під Херсоном. Воїни ракетно-артилерійських підрозділів знищили 9 окупантів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту.