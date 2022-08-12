Про це в ефірі загальноукраїнського марафону розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє 24 канал. Експерти припускають, що у ворога вичерпуються запаси високоточної зброї.

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"Ми не схильні недооцінювати ворога"

Однак, за словами Гуменюк, у сьогоднішній ситуації не можна себе заспокоювати таким чином.

Ми не схильні недооцінювати ворога. Хоча розуміємо, що ті ураження, які ми наносимо, відбиваються на тому, як поводиться ворог. Однак розслаблятися не можна,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, що в окупантів поки що лишається значна кількість інших видів зброї, окрім високоточної. Зокрема, росіяни 11 серпня атакували з РСЗВ портову інфраструктуру у Миколаївській області.

"Це свідчить про те, що зброя у ворога все-таки є. І бажання продовжувати цей психологічно-вогневий тиск не зникає", – сказала Гуменюк.

Ворог обстрілює українські міста

Речниця ОК "Південь" додала, що росіяни продовжують гатити по населених пунктах, які розташовані у тилових районах. Зокрема, йдеться про Нікополь та Марганець.

Ворог використовує не тільки РСЗВ, а й важку артилерію. Так було з Нікопольським районом, де прилетіли снаряди 152 калібру. Там зафіксовані значні руйнування, також є постраждалі,

– сказала Гуменюк.

Яка ситуація на Півдні України

Водночас начальниця пресцентру Сил оборони Півдня наголосила, що ЗСУ контролюють ситуацію у південному регіоні країни. Українські військові продовжують атакувати об'єкти в типу ворога.

Вночі на 12 серпня наші сили знищили ще один склад боєприпасів біля селища Веселе. Такий невеселий ранок був у ворога,

– повідомила Гуменюк.

Вона додала, що росіяни, скуті ЗСУ на землі, намагаються завдавати авіаударів по населених пунктах, які вже були звільнені та зачищені від окупантів.

Ракетні удари по українських містах: останні новини

У ніч проти 12 серпня російські військові знову атакували Харків. Цього разу ворожі ракети вдарили по трьох районах міста.

Під ранок 11 серпня російські окупанти поцілили просто по центру Харкова. Ворожий снаряд прилетів у двір житлового будинку.

Також вночі 11 серпня у Нікопольському районі зафіксували 120 "прильотів". Росіяни використовували для обстрілів "Гради", "Урагани" й ракети.

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