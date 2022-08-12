Об этом в эфире общеукраинского марафона рассказала начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Эксперты предполагают, что у врага иссякают запасы высокоточного оружия.

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"Мы не склонны недооценивать врага"

Однако, по словам Гуменюк, в сегодняшней ситуации нельзя успокаивать себя таким образом.

Мы не склонны недооценивать врага. Хотя понимаем, что те поражения, которые мы наносим, отражаются на том, как ведет себя враг. Однако расслабляться нельзя,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Она отметила, что у оккупантов пока остается значительное количество других видов оружия, кроме высокоточного. В частности, россияне 11 августа атаковали из РСЗО портовую инфраструктуру в Николаевской области.

"Это свидетельствует о том, что оружие у врага все-таки есть. И желание продолжать это психологически огневое давление не исчезает", – сказала Гуменюк.

Враг обстреливает украинские города

Представитель ОК "Юг" добавила, что россияне продолжают стрелять по населенным пунктам, которые расположены в тыловых районах. В частности, речь идет о Никополе и Марганце.

Враг использует не только РСЗО, но и тяжелую артиллерию. Так было с Никопольским районом, где прилетели снаряды 152 калибра. Там зафиксированы значительные разрушения, также есть пострадавшие,

– сказала Гуменюк.

Какая ситуация на Юге Украины

В то же время начальник пресс-центра Сил обороны Юга подчеркнула, что ВСУ контролируют ситуацию в южном регионе страны. Украинские военные продолжают атаковать объекты в тылу врага.

Ночью на 12 августа наши силы уничтожили еще один склад боеприпасов около поселка Веселое. Такое невеселое утро было у врага,

– сообщила Гуменюк.

Она добавила, что россияне, скованные ВСУ на земле, пытаются наносить авиаудары по населенным пунктам, которые уже были освобождены и зачищены от оккупантов.

Ракетные удары по украинским городам: последние новости

В ночь на 12 августа российские военные снова атаковали Харьков. В этот раз вражеские ракеты ударили по трем районам города.

Под утро 11 августа российские оккупанты попали прямо по центру Харькова. Вражеский снаряд прилетел во двор жилого дома.

Также ночью 11 августа в Никопольском районе зафиксировали 120 "прилетов". Россияне использовали для обстрелов "Грады", "Ураганы" и ракеты.

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