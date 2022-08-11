Тишина в Харькове длилась недолго

Обстрел произошел около 4:30. Об этом 24 каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что накануне в городе наконец-то было тихо, что для харьковчан, к сожалению, является необычайной диковинкой.

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По словам журналистки, в результате удара разбит двор, выбиты окна, потрескались стены в зданиях и сгорели машины. Жилые дома чудом не получили значительно больших повреждений, снаряд упал в нескольких метрах от них.

Последствия обстрела центра Харькова 11 августа / Фото Анны Черненко, 24 канал

Это картина, которая, к сожалению, для Харькова уже является привычной. Об этом может сказать даже цифра – официально в харьковских домах зарегистрировано 150 тысяч выбитых окон,

– добавила Анна Черненко.

К счастью, ночная атака обошлась без раненых, что было очень вероятно, ведь рядом есть жилые и офисно-коммерческие помещения, где есть люди. Одну женщину прижало выбитым окном, но она не получила тяжелых травм.

Харьковчанку ночью прижало выбитым окном / Фото Анны Черненко, 24 канал

"Несколько недель подряд в 3 – 4 часа обязательно были взрывы рядом. А этой ночью мы проснулись от громкого звука, и от того, что окно выбило и упало на жену. У нас кровать расположена у окна. Удар был, но травмы большой нет. Теперь убираем", – рассказал о сегодняшней ночи харьковчанин Анатолий Тимченко.

Анатолий Тимченко рассказал о страшной ночи и как пострадала его жена / Фото Анны Черненко, 24 канал

Как сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник, по предварительным данным россияне стреляли в мирный харьковский двор из ракетного комплекса С-300. Правоохранители определили, что удар был нанесен со стороны Белгорода.

Харьковчане убирают после обстрела / Фото Анны Черненко, 24 канал

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