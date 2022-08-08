К сожалению, один человек погиб, еще один человек – ранен. Жертв могло быть гораздо больше, поскольку более 20 снарядов не разорвались. Детали обстрела россиян узнала корреспондентка 24 канала Анна Черненко с места происшествия.

Внимание Ночью было 5 запусков ракет по Харьковщине: в результате одного из ударов погибла 72-летняя женщина

Руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что погибший – это местный житель. Он проживал в соседнем доме, куда прилетел вражеский снаряд "Ураган".

К моменту прилета мужчина вышел на улицу, чтобы зайти в супермаркет. У мужчины осталось двое детей.

Второй мужчина – раненый. Врачи оценивают состояние как средней тяжести.

К счастью, как сообщают взрывотехники, примерно 25 снарядов не разорвались, потому что они были незаведенные. Однако 3 – 4 кассеты взорвались.

Справка. В ракетной системе залпового огня "Ураган" есть одна кассета, которая включает в себя 30 зарядов.

оккупанты выпускают по Харькову все, что имеют

В общем, за сутки россияне выпустили по городу все, что у них есть из тяжелого: от РСЗО до управляемых ракет. За последние сутки прилетали "Пионы". Это самая большая по тяжести артиллерия, которая есть у россиян.

Ночью по Печенегам били из зенитно-ракетных комплексов С-300. К сожалению, есть 2 раненых, погибла женщина.

Сейчас есть три локации, куда прилетели эти опасные предметы. Поэтому, наверное, можно поблагодарить бога, что они не сработали так, как нужно. Они укрыли очень маленький квадрат и не успели раскрыться, встать в боевое положение,

– рассказал руководитель пиротехнической службы Харьковщины Игорь Овчарук.

Это позволило уберечь большее количество людей. Если бы сработало как следует, был бы больший разлет и гораздо больше жертв, добавил пиротехник.

Последствия утреннего обстрела Харькова / Фото 24 канала

Предыдущий обстрел Харьковщины

Харьков и область находятся под атаками россиян каждый день. оккупанты просто уничтожают областной центр. Да, ночью 8 августа они активно обстреливали регион. Всего выпустили не менее 5 ракет с С-300.

В поселке Печенеги Чугуевского района разрушения получил частный жилой дом, 72-летняя жительница погибла.

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