На жаль, одна людина загинула, ще один чоловік – поранений. Жертв могло бути набагато більше, оскільки понад 20 снарядів не розірвалися. Деталі обстрілу росіян довідалась кореспондентка 24 каналу Анна Черненко із місця події.

Увага Вночі було 5 запусків ракет по Харківщині: внаслідок одного з ударів загинула 72-річна жінка

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що загиблий – це місцевий мешканець. Він проживав у сусідньому будинку, куди прилетів ворожий снаряд "Ураган".

На момент прильоту чоловік вийшов на вулицю, щоб зайти в супермаркет. У чоловіка лишилися двоє дітей.

Другий чоловік – поранений. Лікарі оцінюють стан як середньої важкості.

На щастя, як доповідають вибухотехніки, приблизно 25 снарядів не розірвалися, тому що вони були незаведені. Однак 3 – 4 касети таки вибухнули.

Довідка. У ракетній системі залпового вогню "Ураган" є одна касета, яка містить в собі 30 зарядів.

Окупанти випускають по Харкову усе, що мають

Загалом за добу росіяни випустили по місту все, що в них є з тяжкого: від РСЗВ до керованих ракет. За останню добу прилітали "Піони". Це найбільша за тяжкістю артилерія, яка є в росіян.

Вночі по Печенігах гатили із зенітно-ракетних комплексів С-300. На жаль, є 2 поранених, загинула жінка.

Зараз є 3 локації, куди прилетіли ці небезпечні предмети. Тому, напевне, можна подякувати богу, що вони не спрацювали так, як потрібно. Вони вкрили дуже маленький квадрат та не встигли розкритися, встати в бойове положення,

– розповів керівник піротехнічної служби Харківщини Ігор Овчарук.

Це дало змогу уберегти більшу кількість людей. Якби спрацювало як треба, був би більший розльот і набагато більше жертв, додав піротехнік.

Наслідки ранкового обстрілу Харкова / Фото 24 каналу

Попередній обстріл Харківщини

Харків та область перебувають під атаками росіян щодня. Окупанти просто знищують обласний центр. Так, вночі 8 серпня вони активно обстрілювали регіон. Загалом випустили щонайменше 5 ракет з С-300.

У селищі Печеніги Чугуївського району руйнувань зазнав приватний житловий будинок, 72-річна мешканка загинула.

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