тиша у Харкові тривала недовго

Обстріл відбувся близько 4:30. Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зауважила, що напередодні у місті нарешті було тихо, що для харків'ян, на жаль, є неабиякою дивиною.

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За словами журналістки, унаслідок удару розбитий двір, вибиті вікна, потріскалися стіни в будівлях та згоріли машини. Житлові будинки дивом не зазнали значно більших пошкоджень, снаряд впав за кілька метрів від них.

Наслідки обстрілу центру Харкова 11 серпня / Фото Анни Черненко, 24 канал

Це картина, яка, на жаль, для Харкова вже є звичною. Про це може сказати навіть цифра – офіційно в харківських будинках зареєстровано 150 тисяч вибитих вікон,

– додала Анна Черненко.

На щастя, нічна атака обійшлася без поранених, що було дуже ймовірно, адже поряд є житлові та офісно-комерційні приміщення, де є люди. Одну жінку притисло вибитим вікном, але вона не зазнала важких травм.

Харків'янку вночі притиснуло вибитим вікном / Фото Анни Черненко, 24 канал

"Кілька тижнів підряд о 3 – 4 годині обов'язково були вибухи поруч. А цієї ночі ми прокинулись і від гучного звуку, і від того, що вікно вибило і впало на дружину. У нас ліжко розташоване біля вікна. Удар був, але травми великої немає. Тепер прираємо", – розповів про сьогоднішню ніч харків'янин Анатолій Тимченко.

Анатолій Тимченко розповів про страшну ніч та як постраждала його дружина / Фото Анни Черненко, 24 канал

Як повідомила речниця поліції Харківської області Олена Бараннік, за попередніми даними росіяни стріляли у мирний харківський двір з ракетного комплексу С-300. Правоохоронці визначили, що удару завдали з боку Бєлгорода.

Харків'яни прибирають після обстрілу / Фото Анни Черненко, 24 канал

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