Відповідну інформацію повідомив Ігор Терехов орієнтовно о 5 ранку 11 серпня. Раніше ЗМІ також написали, що після 4 ночі ворог знову запустив ракети на Харків.
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росіяни вдарили по центру Харкова
О 4:28 (мовиться про 11 серпня – 24 канал) черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним,
– написав Терехов.
Також мер Харкова додав, що:
- вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі;
- про постраждалих наразі не повідомляється.