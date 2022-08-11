Відповідну інформацію повідомив Ігор Терехов орієнтовно о 5 ранку 11 серпня. Раніше ЗМІ також написали, що після 4 ночі ворог знову запустив ракети на Харків.

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росіяни вдарили по центру Харкова

О 4:28 (мовиться про 11 серпня – 24 канал) черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним,

– написав Терехов.

Також мер Харкова додав, що: