Об этом 24 канала рассказал киборг и народный депутат Роман Костенко. Он отметил, что нет подтвержденной информации о том, что у кафиров на Юге уже нет логистических возможностей .

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Он отметил, что ВСУ действительно нанесли удары, но подтверждения, что полностью "отрублена" новокаховская дамба или полностью разрушен Антоновский мост, нет.

Напротив – есть информация, что минимальные возможности передвижения техники по этим путям у кафиров еще есть. Также у россиян еще есть железнодорожные города, и они пытаются делать понтоны через реку. Поэтому нам еще нужно работать над тем, чтобы "отрубить" кафиров от их путей сообщения,

– объяснил Костенко.

Кроме того, по словам военного, россияне за последнее время накопили на Юге некоторые силы и средства, которые им дадут возможность как-то держаться, пока они могут минимально опрокидывать вооружение.

"Нам еще нужно работать над тем, чтобы уничтожать логистические возможности россиян ", – ответил он.

Костенко прокомментировал информацию о том, что россияне вывозят свои семьи из Херсона. Он подчеркнул, что в городе еще не создали такие условия, чтобы россияне прям "бежали на ту сторону", но над этим нужно работать.

Это такой "колокольчик", на который мы должны обращать внимание – что там не все хорошо и мы двигаемся в правильном направлении. Но многие военные эксперты говорят о том, что если мы полностью "отрубим" эти пути сообщения, то враг сделает понтонный мост и "побежит на ту сторону", но я так не считаю,

– заявил киборг.

По мнению военного, кроме того, чтобы уничтожить их пути и сообщения, на них еще нужно давить и атаковать. "Только тогда они пойдут. Потому что просто так оккупанты этого не сделают", – говорит он.

Костенко отметил, что Украине еще нужно:

создавать возможности, накапливать войска,

просить партнеров обеспечить нас достаточно количеством сил и средств,

мотивировать армию и находить командиров, которые уведут эту армию вперед.

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Кстати, в ночь 14 августа наши защитники продолжали уничтожать врагов и их технику на Юге. Еще там нанесли очередной удар по Антоновскому мосту под Херсоном. Воины ракетно-артиллерийских подразделений уничтожили 9 кафиров, танк Т-72, самоходную артустановку и боевую машину десанта.