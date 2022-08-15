Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час телемарафону зауважив, що ЗСУ загнали ворога у пастку. І мовиться про добрий десяток тисяч російських бійців.

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У пастці 10 – 12 тисяч окупантів

Мусієнко зауважив, що у досить непросту ситуацію на правому березі Херсонщини потрапило російське угруповання військ. Воно у буквально значенні слова потрапило у пастку, адже шляхи відступу ЗСУ напередодні перебили.

Спочатку наші військові ворога заманили туди. А після отримання потужної зброї від міжнародних партнерів заблокували загарбників. І за попередніми даними, мовиться про 10 – 12 тисяч окупантів, перекинутих туди для укріплення позицій.

Зараз вони ще більше виявляються відрізаними. Адже щойно намагаються відновити будь-який міст чи переправу, як то Антонівський, одразу по ньому завдають удари. Тобто постійний вогневий контроль, щоб логістичне забезпечення окупантів було перерване,

– наголосив експерт.

ЗСУ чинять психологічний тиск

Якщо коротко схарактеризувати ситуацію на Півдні, то вона досить непроста для ворога. Передовсім тому, що наші військові вибрали для себе правильну стратегію. Вона передбачає знищення логістики загарбників. Це стає причиною виснаження живої сили окупантів. Крім того, "друга армія світу" буквально відрізана від безліміту боєприпасів і снарядів, що робить її вразливою у регіоні.

Як наслідок, створення психологічного тиску, щоб окупанти або відступали та втікали, або здавалися,

– наголосив Мусієнко.

Наступні 2 тижні будуть вирішальними

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що наступні 2 тижні в області будуть вирішальними. Саме тому російські військові активізували свою авіацію, обшуки, а також тиск на місцеве населення, зокрема медиків і вчителів.

Крім того, надійшла інформація, що 26 – 27 серпня планується семінар для освітян у Генічеську. Туди повинен буде прибути сам міністр освіти країни-агресорки й інші, ще не названі, "гості".

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