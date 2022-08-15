Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время телемарафона отметил, что ВСУ загнали врага в ловушку. И говорится о хорошем десятке тысяч российских бойцов.

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В ловушке 10 – 12 тысяч оккупантов

Мусиенко отметил, что в достаточно непростую ситуацию на правом берегу Херсонщины попала российская группировка войск. Она в буквальном смысле слова попала в ловушку, ведь пути отступления ВСУ накануне перебили.

Сначала наши военные врага заманили туда. А после получения мощного оружия от международных партнеров заблокировали захватчиков. И по предварительным данным, говорится о 10 – 12 тысячах оккупантов, переброшенных туда для укрепления позиций.

Сейчас они еще больше оказываются отрезанными. Ведь как только пытаются восстановить любой мост или переправу, как Антоновский, сразу по нему наносят удары. То есть постоянный огневой контроль, чтобы логистическое обеспечение оккупантов было прервано,

– подчеркнул эксперт.

ВСУ оказывают психологическое давление

Если коротко охарактеризовать ситуацию на Юге, то она достаточно непроста для врага. Прежде всего потому, что наши военные выбрали для себя правильную стратегию. Она предполагает уничтожение логистики захватчиков. Это становится причиной истощения живой силы оккупантов. Кроме того, "вторая армия мира" буквально отрезана от безлимита боеприпасов и снарядов, что делает ее уязвимой в регионе.

Как следствие, создание психологического давления, чтобы оккупанты либо отступали и бежали, либо сдавались,

– подчеркнул Мусиенко.

Следующие 2 недели будут решающими

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что следующие 2 недели в области будут решающими. Именно поэтому российские военные активизировали свою авиацию, обыски, а также давление на местное население, в том числе медиков и учителей.

Кроме того, поступила информация, что 26-27 августа планируется семинар для педагогов в Геническе. Туда должен будет прибыть сам министр образования страны-агрессора и другие, еще не названные, "гости".

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