Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що жодного законного права на такі дії, у росіян немає.

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Слідчий комітет росії справді присутній у Херсоні, його перевезли до росії після міністерства внутрішніх справ. Займається він інфраструктурою – намагаються "розслідувати" влучання у мости,

– каже Володимир Молчанов.

За словами херсонського активіста, серед херсонських колаборантів у "поліції" є також командир неіснуючого в Україні "беркуту", але ніякого батальйону у повному складі на тимчасово окупованій території не помічали.

А "каральними" акціями займається росгвардія, точніше, її залишки, або мобілізовані із Донеччини, з високим рівнем жорстокості, резюмує Молчанов.

Останні новини із Херсонщини

Вночі 14 серпня ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині. Як розповіли в ОК "Південь", військові вирішили остаточно закріпити за мостом статус "непроїзного".

Жителів Херсонщини закликали евакуюватися з області. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що евакуація потрібна для того, аби врятувати жителів регіону "від холодів і ворога".

Окупаційна влада Херсонщини анонсувала, нібито готова відкрити 100 навчальних закладів за своєю програмою у регіоні. Однак ці установи повністю не укомплектовані.

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