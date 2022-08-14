Навчальні заклади, які так хочуть відкрити росіяни, переважно мають тільки директора, бухгалтера та кілька вчителів. Про це 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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окупанти докладали зусиль, щоб залучити певну кількість вчителів з Криму, однак ті не дуже хочуть їхати до Херсонської області. Тому росіяни намагалися примусити місцевих освітян працювати за їхньою програмою. Але й тут зазнали невдачі, бо більшість вчителів відмовляється.

росіяни намагаються купити херсонців

За словами заступника голови Херсонської обласної ради, росіянам не так просто буде втілити задумане. Ймовірніше, вони просто створять "гарну картинку" на базі декількох навчальних закладів. Наразі вони навіть пропонують гроші батькам.

Вони (росіяни – 24 канал) анонсували, що готові платити гроші батькам, якщо вони дитину відправлять до такої школи за російською програмою, щомісячно,

– зауважив Юрій Соболевський.

Також він додав, що Україна готова розпочати навчальний рік з 1 вересня за своєю програмою. У нас є школи, які будуть працювати в онлайн-форматі, тому кожна дитина матиме доступ до освіти.

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російська мова зникне з українських навчальних закладів

У школах Києва не викладатимуть російською, а також державна мова країни-агресорки зникне з програми навчання, як предмет чи факультатив. Про це йдеться у відповіді Департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації на запит молодіжного клубу "Джура".

У Харківському національному університеті імені Каразіна більше немає кафедр російської мови та історії російської літератури. Керівництво вишу вирішило їх ліквідувати, а натомість з'явилась кафедра слов'янської філології.

В українській шкільній програмі планують залишити лише тих російських письменників, творчість яких була тісно пов’язана з Україною. Серед них Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ільф та Петров. Тепер в Україні не будуть вивчати такого як "Війна і Мир". Все, що оспівувало російські війська, усе це зникне з програми зарубіжної літератури.

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