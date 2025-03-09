Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Що зараз відбувається на Харківщині

На Харківському напрямку російські війська вели наступ у Вовчанську. За даними ОСУВ "Хортиця", бої з ворожими силами у місті тривають.

На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі Богданівського, Петро-Іванівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки та Загризового. Військові підкреслили, що всі атаки ворога виявилися марними та безуспішними.

Противник не полишає намірів та спроб створити новий плацдарм на правому березі річки Оскіл у районі Красне Перше,

– йдеться в повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" додали, що окупанти також намагаються перекинути сили на західний берег річки Оскіл. Наразі військові вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

До слова, загалом на фронті протягом доби 8 березня відбулося 167 бойових зіткнень. Зокрема на Куп'янському напрямку відбулося 11 атак окупантів.