Про це 24 Каналу розповів заступник командира 429 Окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, зауваживши, що ситуація по річці Оскіл відрізняється на північ та на південь від Куп'янська. Збройні Сили України та інші підрозділи стримують ворога.

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Яка ситуація біля річки Оскіл

Як розповів військовий, на північ від Куп'янська ширина річки Оскіл порівняно невелика – приблизно 40-50 метрів. Окупантам вдається перекидати живу силу на лівий берег за допомогою човнів. Вони намагалися звести понтонні переправи, щоб перекинути техніку. Однак Сили оборони не дають їм цього зробити.

Там тільки піхота. Десь до пів тисячі особового складу. Завдяки рельєфу вони розповзаються по хатах, кущах, посадках та лісах. І намагаються штурмувати невеликими піхотними групами, щоб пролізати ще далі. Працюємо усіма засобами, щоб вибити їх звідти. Це дорого їм коштує,

– розповів військовий.

Без підтримки техніки росіяни зазнають шалених втрат. Вони буквально засипають лівий берег піхотою, аби хоча б якось там закріпитися.

Яка ситуація біля річки Оскіл: дивіться карту бойових дій

Загалом окупанти планували повністю захопити лівий берег річки Оскіл ще до 1 листопада 2024 року. Потім все зсунулося до 1 січня. Плани в росіян не змінилися. На південь від Куп'янська на правому березі вони намагаються розширити свій плацдарм, аби з часом звести там переправи.

Ми все це розуміємо. Тому тримаємо їх затиснутими для того, аби вони не розповзалися. Тримаємося за лівий берег,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, станом на 8 березня Росія втратила майже 884 тисячі особового складу. Також Сили оборони України знищили 10268 танків, 21346 бойових броньованих машин, 24148 артилерійських систем тощо.