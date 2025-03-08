Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:

особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,

танків – 10268 (+4);

бойових броньованих машин – 21346 (+12);

артилерійських систем – 24148 (+24);

РСЗВ – 1307 (+1);

засобів ППО – 1099 (+3);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);

крилатих ракет – 3120 (+35);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);

спеціальної техніки – 3772 (+3).



Втрати ворога на 8 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ