Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Намагалися прорвати кордон: на Сумщині зупинили ворожий штурм
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:
- особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
- танків – 10268 (+4);
- бойових броньованих машин – 21346 (+12);
- артилерійських систем – 24148 (+24);
- РСЗВ – 1307 (+1);
- засобів ППО – 1099 (+3);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);
- крилатих ракет – 3120 (+35);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);
- спеціальної техніки – 3772 (+3).
Втрати ворога на 8 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ