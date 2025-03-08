Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
  • танків – 10268 (+4);
  • бойових броньованих машин – 21346 (+12);
  • артилерійських систем – 24148 (+24);
  • РСЗВ – 1307 (+1);
  • засобів ППО – 1099 (+3);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);
  • крилатих ракет – 3120 (+35);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);
  • спеціальної техніки – 3772 (+3).


Втрати ворога на 8 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ