Але прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України. Там показали відповідні кадри.

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Як зупинили ворожий штурм

Згідно з оприлюдненою інформацією, група з трьох окупантів перетнула межу, намагаючись прорвати український кордон, і рушила до позицій наших захисників. Втім, росіянам здійснити свою ціль не вдалося, бо них відпрацювали українські бійці.

Оператори БПЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" виявили ціль, а мінометники прикордонників влучно відпрацювали по ворогу,

– ідеться у повідомленні.

Українські захисники відбили ворожий штурм: дивіться відео

До слова, нагадаємо, що раніше у ЦПД повідомили, що російські окупанти намагаються взяти під контроль прикордоння Сумської області, звідки б вони могли завдавати ударів по українській логістиці, що рухається до Курської області.